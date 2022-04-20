В ближайшее время освободят от специальных деревянных футляров скульптуры в Екатерининском и Александровском парках — всего 74 объекта.

Первыми "увидели свет" фигуры китайцев с Большого китайского моста в Александровском парке и подлинная венецианская скульптура на Эрмитажной аллее Екатерининского парка.

Следующие на очереди — мраморный фонтан в Собственном садике, гальванопластические фигуры на Гранитной террасе и статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца.

В коллекции парковой скульптуры музея — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость коллекции — венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века. В основном это изображения мифологических персонажей и аллегорий — произведения Антонио Тарсиа, Пьетро Баратты, Джованни Бонаццы, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони, Джузеппе Дземиниани и других мастеров.

В пресс-службе отметили, что с 16 апреля открыты для посетителей павильон "Шапель" в Александровском парке и павильон "Башня-руина" в Екатерининском.