Это крупнейший по площади памятник истории на территории региона. Возведенное к середине XVIII века сооружение считается архитектурной доминантой старинного фортификационного комплекса на Литовском валу Калининграда.

Решение правительства РФ о передаче было принято по обращению губернатора Антона Алиханова. В регионе полагают, что передача комплекса будет способствовать реализации согласованной концепции культурных, туристических или образовательных проектов на исторических объектах, образующих вместе с казармой "Кронпринц" единый исторический комплекс фортификационных сооружений XVII-XVIII веков, сообщает пресс-служба..

Регион получает порядка 15,5 тыс. кв. метров памятника, что составляет более половины от его общей площади в 25 тыс. кв. метров. В перспективе регион рассчитывает консолидировать и оставшиеся площади объекта культурного наследия, которые сейчас арендуют различные организации.

"Сохранение такого крупного объекта культурного наследия требует значительных инвестиций. По нашим предварительным оценкам, чтобы привести в порядок весь комплекс, потребуется не менее 3 млрд рублей. Полагаем, что инвесторам предпочтительнее взаимодействовать с одним центром принятия решений в лице собственника и решать все вопросы реализации проекта на месте", — пресс-служба цитирует руководителя представительства правительства области в Москве Дениса Салия.

Первоочередной задачей нового собственника памятника станет проведение противоаварийных работ. Их организацией по поручению губернатора займется Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

За последние несколько лет Калининградской области были переданы несколько давно требующих ремонта крупных исторических объектов Росимущества или федеральных структур. Среди них — бастион "Грольман" в Калининграде (на днях объявлен конкурс на проведение работ по консервации его основных конструкций), средневековый замок "Тапиау" в Гвардейске и другие. Имея полномочия собственника, региону проще заниматься организацией работ по сохранению этих памятников, вовлечению их в туристический оборот.