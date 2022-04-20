"Учитывая обстоятельства, мы прогнозируем 1,9 млн, то есть вернуться к показателям 2019 года. Но я думаю, что поток будет значительно выше. Я думаю, что (будет — ИФ) больше 2 млн (туристов — ИФ) точно", — сообщила Туканова журналистам в Екатеринбурге в среду.

По ее словам, необходимо учитывать, что Свердловская область находится "практически в центре огромной территории Приволжского и Уральского федеральных округов".

"Здесь сконцентрировано платежеспособное население, которое будет так или иначе путешествовать не только в рамках отпускного периода, но еще и туров выходного дня", — подчеркнула Туканова.

Она выразила благодарность Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД) и муниципалитетам, которые создают условия для комфортных путешествий, в том числе в рамках туров выходного дня.

"Я готова сегодня поблагодарить всех, кто понимает, что большая часть туристов, россиян останутся в стране. Необходимо удовлетворять их запросы", — сказала она.

Как ранее сообщал замгубернатора региона Дмитрий Ионин, Свердловская область намерена выйти в 2022 году на "допандемийный" уровень турпотока в 1,8 млн.