Сейчас перевозки из Калининграда и обратно субсидируются в соответствии с двумя постановлениями — №215 и №1242. В рамках первого в 2022 году из бюджета выделено 609 млн руб., планируется перевезти почти 113 тыс. пассажиров льготных категорий по восьми маршрутам. По постановлению №1242, по данным Минтранса, на перевозки по 13 маршрутам из Калининграда выделен 191 млн руб., в продажу выставлено 93,6 тыс. билетов по спецтарифу.

До закрытия Евросоюзом неба для российских авиакомпаний их маршруты из центральной части РФ в Калининград пролегали над Белоруссией и Литвой. Теперь компании вынуждены облетать Европу, строя маршруты над Балтийским морем. Из-за этого протяженность маршрутов значительно возросла, отмечают в Минтрансе: это привело к "увеличению себестоимости рейса и значительным издержкам авиакомпаний, возрастает число отмененных рейсов, растет социальная напряженность в регионе".

"В этой связи была проведена работа с авиаперевозчиками, в результате которой в целях сохранения планируемого объема перевозок, субсидируемой маршрутной сети и обеспечения доступности перевозок пассажиров с территории Калининградской области и в обратном направлении необходимо увеличение размера субсидии за перевозку одного пассажира в одном направлении в рамках правил №215 и увеличение коэффициента, учитывающего удаленность и труднодоступность территории с 1 до 1,8, в рамках правил №1242", — сказано в пояснении.

Сейчас спецтариф на перевозку одного пассажира из Калининграда в Архангельск или обратно составляет 5,5 тыс. руб., в качестве субсидии авиакомпании предоставляется 5 тыс. руб. — Минтранс предлагает увеличить субсидию до 6 тыс. руб. Для спецтарифа в Екатеринбург (8,5 тыс. руб.) субсидию предлагается поднять с 7,7 тыс. до 12,5 тыс. руб., для Жуковского (3,8 тыс. руб.) — с 3,8 тыс. до 9 тыс. руб., для Калуги (3,8 тыс. руб.) — с 3,5 тыс. до 7 тыс. руб., для Москвы (3,8 тыс. руб.) — с 5,5 тыс. до 8,5 тыс. руб., для Мурманска (6 тыс. руб.) — с 2,7 тыс. до 6 тыс. руб., для Петербурга (3,5 тыс. руб.) — с 4,5 тыс. до 6,5 тыс. руб., для Сочи (6,5 тыс. руб.) — с 5,9 тыс. до 13,194 тыс. руб.