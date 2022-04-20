Проект презентовал генеральный директор ООО "Ямань Резорт" Владислав Курносов на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым накануне.

Курортный комплекс будет рассчитан на 1,3 тыс. человек. Здесь появятся домики для отдыха, аквапарк, зоны для курортного лечения и рыбалки.

Туристический объект планируют разместить на особо охраняемой природной территории "Кривоборье" в пос. Емань Рамонского района.

Согласно планам, комплекс начнет работу в 2025 году.

Проект софинансирует АО "Корпорация Туризм. РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Яман Резорт" зарегистрировано в Воронеже в 2020 году. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным ЕГРЮЛ, 42% доли в УК принадлежат Руслану Бакирову, 33% — у гендиректора ООО Владислава Курносова, еще 25% — у Сергея Синюкова.