Одна из возможных опций — Dufry купит Autogrill и оплатит сделку собственными акциями. Миноритарии Autogrill также могут получить часть оплаты денежными средствами. Совокупная капитализация компаний, исходя из текущих котировок, составит порядка $6,6 млрд.

Ожидается, что семья Бенеттон, владеющая Autogrill, станет крупнейшим инвестором объединенной компании с долей порядка 20%, отметили источники.

Представители компаний не стали комментировать слухи об их слиянии.

"Консолидация в секторе тревел-ритейла является привычным делом, и Dufry во многом обеспечивает рост бизнеса за счет поглощений, — отметила аналитик Morningstar Елена Соколова. — Укрупнение имеет смысл для игроков сектора, поскольку так они смогут лучше справиться с повышением комиссий аэропортов и лучше конкурировать за контракты".