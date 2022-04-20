"В Московском зоопарке впервые за 10 лет принесли птенцов редкие длиннохвостые неясыти. Это крупные величественные птицы, относящиеся к семейству совиных", — говорится в сообщении.

Посмотреть на птенцов можно на старой территории зоопарка в совином ряду. Всего в экспозиции представлены пять длиннохвостых неясытей — родительская пара, одна взрослая самка и двое птенцов.

Птенцы пока покрыты детским пухом, взрослым оперением они обзаведутся через несколько месяцев. Их пол орнитологи смогут определить позже.

Длиннохвостые неясыти занесены в Международную Красную книгу.