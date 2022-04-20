"В XVII веке между Россией и Китаем постепенно налаживаются добрососедские контакты и обмен товарами. Многие дорогие материалы: шёлк, драгоценные камни и металлы, специи — начинают завозить в Россию", — говорится в сообщении.

Заключение Нерчинского договора в 1689 году привело к установлению дипломатических отношений и сухопутной торговли. За время правления Петра I (1682-1725) и императора Канси (1662-1722) из России в Китай и обратно был отправлен ряд миссий, посольств и караванов, которые привозили дипломатические подарки и редкости.

Русский царь обменивался подарками с китайским императором, заказывал и приобретал диковинки, курьёзные и бытовые предметы из экзотических материалов, бронзы, дерева, кости, механизмы — для развития научных знаний о далёкой стране и создания собраний. По указу Петра I стали формировать коллекции этнографического и археологического характера, в том числе для первого музея — Кунсткамеры. Много дорогих тканей, обоев, фарфора покупали в Китае и в Европе для оформления дворцов столицы.

В Эрмитаже посетители увидят драгоценные изделия из золота и серебра, рисунки, гравюры, книги.