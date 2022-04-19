"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и oneworld приняли совместное решение с 19 апреля приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса oneworld будут временно недоступны", — говорится в сообщении.
Компания добавляет, что начисление и списание миль проводится в штатном режиме. При этом временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля.
"Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", — сообщает перевозчик.
Альянс oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Вместе эти авиакомпании ежедневно выполняют более 14 тыс. рейсов по почти 1 тыс. направлениям по всему миру. oneworld стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Часто летающие пассажиры авиакомпаний-партнеров oneworld могут копить и тратить накопленные за полеты мили, получая бонусные билеты на рейсы oneworld, а так же пользоваться иными бонусами и привилегиями авиакомпаний альянса.
В альянс помимо S7 входят авиакомпании Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SriLankan Airlines, а также Fiji Airways в качестве партнера oneworld Connect.
S7 Airlines стала полноправным членом глобального авиационного альянса oneworld в ноябре 2010 года.