"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и oneworld приняли совместное решение с 19 апреля приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса oneworld будут временно недоступны", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что начисление и списание миль проводится в штатном режиме. При этом временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля.