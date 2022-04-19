Обучение в студии будет организовано в формате 40-минутного мастер-класса для детских групп, в течение которого ребята создадут собственный мультфильм. Занятия будет проводить авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино", которые пройдут курсы "Союзмультфильма" по подготовке преподавателей-мультипликаторов.

"Здание для новой студии в Простоквашине уже есть. Осталось закупить оборудование. "Союзмультфильм" в качестве помощи предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств", — говорится в сообщении.

Подписанный с "Сюзмультфильмом" договор также предусматривает предоставление лицензии на использование объектов авторского права — персонажей мультфильмов "Простоквашино".

Пресс-служба сообщает, что в нижегородской деревне Простоквашино сохранилось несколько купеческих домов, и в одном из них создан центр притяжения туристов — простоквашинское отделение почты. Здесь почтальон Печкин проводит тематические мероприятия, и каждый желающий может отправить письмо или открытку из деревни Простоквашино.

Кроме того, стал популярным среди туристов маршрут "Тропа бобра" на берегу местной речки Суда с настоящими плотинами, построенными бобрами.