"Самый лучший способ погрузиться в историю России — приехать и увидеть все своими глазами. Хотя бы один раз в жизни", — заявила журналистам Догузова в ходе рабочей поездки в Волгоград.

"Вообще Волгоград, я считаю, город, который каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. И возвращаться сюда снова и снова", — подчеркнула Догузова.

Во вторник глава Ростуризма прибыла в Волгоград, где встретилась с главой региона Андреем Бочаровом и позитивно оценила туристический потенциал области. В частности, Догузова отметила, что у региона есть все шансы в ближайшие годы нарастить турпоток в 2-3 раза.

По ее словам, в силу климатических и природных преимуществ регион может стать курортным направлением с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм.

Кроме этого, Догузова приняла участие в открытии первого в России детского фестиваля "Вместе". Новый формат фестиваля поможет Ростуризму вместе с детьми создать стандарты детского отдыха по России. В планах проводить такие фестивали каждый год в разных городах.

Ранее глава Ростуризма сообщала, что около 60% российских туристов отдают предпочтение отдыху у воды, не менее популярны оздоровительный и культурно-познавательный отдых в городах с развитой инфраструктурой.

Для познавательной поездки туристы выбирают города с хорошей инфраструктурой — Калининград, Самара, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль, Владимир и другие.

Любители оздоровительного отдыха отдают предпочтение Кавминводам и Краснодарскому краю, есть санатории и в Башкирии, и в Челябинской области, Петербурге, а также на Балтике.

Пользуется спросом при выборе активного отдыха, по ее словам, Алтай, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин.