"Часть санитарных требований, которые действовали два года, Роспотребнадзор отменил. Так, загрузку в детских лагерях увеличили до 100%. Сняли запрет на мероприятия на открытом воздухе. Родителям разрешили посещать детей при наличии документа о вакцинации или медотводе", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Кубани Анны Миньковой.

Кроме этого, если дети или персонал выходят за пределы лагеря, то не требуется каждую неделю делать ПЦР.

Уточняется, что во время пребывания детей в здравницах Кубани большое внимание будет уделено обеспечению их безопасности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на летний оздоровительный отдых детей предусмотрено более 2,5 млрд рублей.