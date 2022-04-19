"Реализация модели экономического развития Северной Осетии позволит достичь хороших результатов: в 2022-2024 годах введем в эксплуатацию 6 подпроектов общей стоимостью более 51 млрд рублей, что позволит создать более 5 тысяч рабочих мест. В 2025-2030 годах завершим реализацию еще 5 подпроектов общей стоимостью более 13 млрд рублей. Это даст нам почти 2,5 тысячи рабочих мест", — приводятся в пресс-релизе слова председателя правительства республики Бориса Джанаева.

В частности, до 2024 года планируется реализовать крупный проект в сфере агропромышленного комплекса, который разделен на пять этапов. Среди них — закладка яблоневого сада интенсивного типа и строительство плодохранилища. На сегодняшний день уже заложено 678 га сада. Ведется строительство плодохранилища и цеха для производства пластиковых контейнеров для оснащения плодохранилища. Проект также предусматривает строительство тепличного комплекса, под который уже выделен земельный участок. В стадии проектирования находится создание агро-эко-туристического парка "Земля Осетия".

Еще один ключевой проект — "Развитие новых туристических дестинаций". Он предусматривает создание комплекса всесезонного тематического парка "Алания парк" и туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар". В настоящее время на объекте ведется строительство дорожной инфраструктуры, проектируются сети электроснабжение.

По третьему ключевому проекту — "Созданию форелевого хозяйства" принято решение о выделении земельных участков без проведения торгов.

В рамках реализации четвертого проекта будет создан всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Уже определен генподрядчик строительства объектов первого этапа, в рамках которого будут возведены две канатные дороги, горнолыжные трассы, комплекс сноу-парк. Предстоит также провести инженерную защиту территории, работы по благоустройству и озеленению, создать более 700 мест размещения.

Пятый проект — "Транспортно-логистический комплекс"- включает в себя два подпроекта. Первый — строительство аэровокзального комплекса Международного аэропорта Владикавказ. Работы на данном объекте ведутся в соответствии с планом. Второй — строительство индустриально-логистического парка "Алания". В настоящее время ведется разработка концепции проекта.