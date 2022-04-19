"Мы пострадали от того, что лизингодатель отказал нам в поставке самолетов и мы потеряли средства. У нас был контракт на Airbus A220, в мае мы должны были получить первый самолет. Наши авансовые платежи нам не вернутся, как они нам сказали", — сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Азимута" Павел Екжанов.

Договор лизинга шести А220 "Азимут" и Air Lease Corporation подписали в прошлом году на авиасалоне МАКС. Поставки были запланированы на 2022-2024 гг. A220 стал бы первом иностранным самолетом для "Азимута", который сейчас эксплуатирует только российские SSJ100. При этом сама компания стала бы первым в РФ оператором этого типа самолета.

После начала военной операции РФ на Украине Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Также западных лессоров обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные самолеты. По решению властей РФ большая часть иностранных лайнеров, тем не менее, осталась у авиакомпаний.

Параллельно санкции закрыли для российских перевозчиков небо Евросоюза, США и Канады. Из соображений безопасности с конца февраля запрещены полеты и в южные аэропорты России. На фоне этих проблем власти обсуждают допэмиссию "Аэрофлота" и выкуп акций частных авиакомпаний с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщила во вторник газета РБК со ссылкой на свои источники.

По словам Екжанова, предложения о выкупе акций государством адресованы только тем авиакомпаниям, у которых были аккредитивы в западных банках. "И помощь пойдет тем, кто потерял деньги, имея эти аккредитивы. По этому поводу идет разговор. К нам это никак не относится", — прокомментировал ситуацию он.

Глава Минтранса Виталий Савельев ранее оценивал общий размер обязательств авиакомпаний РФ по аккредитивам в 200 млрд руб.