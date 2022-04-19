В рамках мероприятия во всех муниципалитетах школьникам, студентам ссузов и вузов презентуют "Пушкинскую карту" и расскажут о возможностях, которые она дает.

"На территории Рязанской области к проекту "Пушкинская карта" подключились одно федеральное, 28 региональных и муниципальных и 8 частных учреждений культуры. Общая афиша насчитывает 115 мероприятий", — рассказал министр.

Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о включении в проект еще большего числа учреждений культуры.

Проект "Пушкинская карта" был запущен по инициативе президента РФ В.В. Путина, его цель — повысить доступность организаций культуры для молодежи от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей, деньги можно потратить на покупку билетов на культурные мероприятия: спектакли, концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы, просмотры кинофильмов.

"Пушкинская карта" не имеет географической привязки: ее владелец может купить билет на выставку или концерт в любом регионе страны. Важно учитывать, что билет, приобретенный по карте, именной и действителен при предъявлении паспорта.