"В Кавказском заповеднике разрабатывают предложения по краткосрочному пребыванию — турпродукты выходного дня, короткие познавательные походы и тематические сезонные экскурсии. Посещающие заповедную территорию туристы должны понимать, что ее мягкий климат, бурная растительность и лечебная атмосфера формируется, в основном, благодаря наличию нетронутых заповедных массивов — лесов, рек и озёр", — сказал Шевелев.

Он отметил, что для заповедника туризм является второстепенным направлением, в приоритете неизменно — сохранение природы. Однако спрос на отдых в окружении дикой природы неуклонно растет. Поэтому сегодня главной задачей заповедника является опередить запрос на внутренний туризм, подготовится к росту потока и сохранить при этом эталонную природу.

"Туристический поток постоянно растет. При этом посещаемость многодневных маршрутов стабильна и даже снижается, а увеличивается интерес к туризму выходного дня, посещению рекреационных объектов и однодневных маршрутов", — подчеркнул директор.

По его словам, есть интерес к туризму выходного дня и коротким познавательным походам. Спрос на такой вид отдыха существенно вырос за последние годы.

"Наши шаги в развитии продуманы и осторожны, они требуют серьезных финансовых вложений на инфраструктуру и в людей. За 15 лет мы вложили более 200 млн рублей в туристическую инфраструктуру, при этом и доходы наши выросли с 1,2 до 202 млн рублей за это же время", — сказал Сергей Шевелев.

При этом, сказал Шевелев, основная задача заповедника — сохранение дикой природы и нетронутых человеком экосистем. Несмотря на увеличение инфраструктурной составляющей, все популяции копытных и хищников на его территории устойчивы или растут, природные комплексы находятся в полной сохранности. Кавказский заповедник занимается туризмом уже более 85 лет, при этом под туризм занято менее 2% от общей территории заповедника, вся инфраструктура для массового туризма расположена по границе территории.

"Открыта лишь малая часть заповедника для посещения, чтобы вдохновлять людей и демонстрировать то, ради чего мы сохраняем дикие места без воздействия человека. Мы сосредоточены на экопросвещении, развитии осознанного ответственного туризма, совершенствовании инфраструктуры, занимаемся пиаром и маркетингом для управления туристическим потоком. Ежегодная модернизация инфраструктуры позволяет увеличивать устойчивость природных комплексов к росту антропогенной нагрузки", — добавил директор Кавказского заповедника.