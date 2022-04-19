"Правительство Шри-Ланки обновило правила въезда иностранных туристов: пассажирам больше не нужно заполнять перед вылетом декларацию о состоянии здоровья Health Declaration Form. Для непривитых путешественников старше 12 лет отменены все ПЦР-тесты по прибытии и семидневный карантин. Им теперь достаточно ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-теста за 48 часов", — следует из письма принимающей компании, которое есть в распоряжении портала.

Полностью вакцинированные туристы при предъявлении соответствующего сертификата также освобождены от сдачи ПЦР-тестов по прибытии.

"Лица, получившие хотя бы одну дозу двухкомпонентной вакцины и переболевшие COVID-19 после вакцинации в течение последних шести месяцев, будут считаться полностью вакцинированными", — отмечается в тексте.

Привитым российским туристам для въезда на Шри-Ланку потребуется сертификат вакцинации на английском языке с портала госуслуг. Также всем иностранным туристам необходимо оформить страховку с покрытием не менее $50 тыс. и возможностью лечения от COVID-19.