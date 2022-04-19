При этом в докладе также отмечается, что цены на выставленные на продажу отели растут, а доля просроченных ипотечных кредитов в секторе недавно достигла нового минимума за период пандемии коронавируса.

В марте оценки отелей на рынке выросли на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Real Capital Analytics. Стоимость отелей растет быстрее прибыли, получаемой ими, что свидетельствует о "бычьем" настрое среди инвесторов, которые ожидают роста спроса в туристическом секторе.

Инвесторы также полагают, что отельный бизнес восстановится от последствий пандемии быстрее, чем офисные здания и торговые центры, которые столкнулись с проблемами в поиске арендаторов.

Кроме того, несмотря на рост стоимости рабочей силы в отельном бизнесе в США, гостиницы и отели остаются привлекательным видом недвижимости, который может с легкостью подстроиться под инфляцию за счет изменения тарифов на проживание ежедневно, отмечает The Wall Street Journal.

Между тем, эксперты отмечают, что экономические трудности, связанные с инфляционным давлением и неопределенной геополитической обстановкой, могут омрачить перспективы роста туристического сектора. Рост цен и подъем ипотечных ставок могут привести к тому, что у американцев останется меньше денег, которые они могут потратить на путешествия, отметил экономист MSCI Real Estate Джим Костелло.

Подъем ставок кредитования также может привести к тому, что покупка отеля окажется менее привлекательным вариантом для инвестора. На этом фоне облигации, доходности которых повышаются в последнее время, становятся более рациональным инструментом.