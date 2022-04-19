"Предполагается, что летом для посетителей откроется участок боевого хода от Софийской звонницы до Владимирской башни", — уточнил собеседник агентства.

После открытия этого участка длина маршрута по стене Кремля увеличится с 500 до 600 м.

В настоящий момент петербургская компания "Ренессанс-реставрация" завершает ремонтно-восстановительные работы на новом участке.

Первый туристический маршрут по стене Новгородского кремля открылся летом 2013 года. Он связал Софийскую звонницу и Дворцовую башню. Благодаря ему новгородцы и туристы смогли увидеть историческую часть древнего города и памятники в пригородах с высоты в несколько десятков метров.

Кремль является памятником всемирного наследия XI-XVII веков. Длина его стены составляет 1,5 км. Предыдущая масштабная реставрация стены проводилась в 1993-1998 годах.

Петербургская компания "Ренессанс-реставрация" начала ремонтно-восстановительные работы в Кремле весной 2021 года. Специалисты, в частности, восстанавливают кладку и оборудуют боевой ход защитой от осадков и подсветкой.

Завершить работы планируется к декабрю текущего года. Стоимость реставрации составит около 417 млн рублей.