"Причина такого решения — позиция авиационных властей Южной Кореи, отказавшей в допусках. Мы собрали абсолютно все необходимые документы, но, к сожалению, получили отказ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "ИрАэро" рассчитывала летать в Корею чартерами, по разовым допускам, а программа рейсов была рассчитана на апрель с возможностью продления. Перевозить планировалось иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан РФ.

Тем не менее, по словам представителя компании, оставшиеся до конца апреля рейсы в Сеул перевозчик все еще рассчитывает выполнить, получив разрешение южнокорейских властей.

На рейсы в Сеул были заявлены российские Superjet 100.