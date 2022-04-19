"Более 5 млн "Пушкинских карт" выпустили с момента запуска 1 сентября прошлого года совместного проекта Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ и "Почта банка". За это время в Московской области оформлено почти 215 тыс. "Пушкинских карт", что является одним из лучших показателей в стране", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, молодые жители Подмосковья при помощи "Пушкинских карт" купили 18,8 тысяч билетов, из которых 14,3 тысячи — в театры и почти 2 тысячи — в музеи.