"Спад в отрасли туризма, который мы наблюдали на протяжении двух последних лет, максимум негатива уже сделал, дальше некуда. Федеральные и региональные меры поддержки помогли турпоток раскрутить. Он будет расти, но в ближайшие годы до показателей 2019 года он не восстановится", — сказал Соловейчик на заседании правительства Петербурга во вторник.

В 2019 Петербург посетили 10,5 млн туристов, из них половина — иностранные.

По итогам 2021 года турпоток в Петербург составил более 6 млн человек, из них — 5,8 млн российских путешественников и 250 тыс. иностранных туристов. Туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей.