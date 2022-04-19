"Я пришел в этот театр, когда реконструкция начиналась, спектакли доигрывались на этой сцене, мы переезжали во Дворец на Яузе, и вот сегодня мы стоим в полностью обновленном здании. Счастлив я, счастлива труппа. У нас большие планы. Мы до конца этого сезона сыграем пять премьер. Мы открываемся 27 апреля "Таней" по пьесе Арбузова", — сказал Богомолов.

Он отметил, что работа, которая была проведена в театре, сделана "с невероятной скоростью и отдачей, пониманием того, что такое театр".

"Здесь фантастическое оборудование. В театре вообще не было видеоцеха, теперь он есть, это блестящие специалисты, невероятного качества и продуманности проект. Этим проектом мы опережаем ведущие европейские театры. Здесь есть архитектурная красота, а есть технологическая красота", — добавил он.

В зале также установлены камеры, которые позволят записывать спектакли.

В свою очередь как отметил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, во время реставрации была проведена большая работа.

"Сегодня у нас важный день, мы завершаем большую, сложную, долгую реставрацию, ремонт нашего знаменитого театра на Малой Бронной. Это гигантская работа", — сказал он журналистам.