"Я рада быть в Волгограде, и именно здесь открывать наш первый фестиваль детского туризма "Вместе". Новый совместный проект, где мы с детьми формируем новые туристические направления. Мне отрадно, что первой "Столицей детского туризма" стал Волгоград, прекрасный город на берегу Волги, город с героической историей", — сказала Догузова на церемонии открытия.

Она отметила, что формат фестиваля позволяет вместе с детьми создать стандарты детского отдыха в России.

"Детская аудитория — особенная аудитория, поэтому турмаршруты и экскурсии должны быть адаптированы под эту аудиторию", — подчеркнула Догузова.

По данным пресс-служба администрации Волгоградской области, в рамках фестиваля свои мобильные экспозиции и интерактивные площадки для детей развернут лучшие музеи и культурные учреждения Волгограда.

Организаторами фестиваля выступают комитет по развитию туризма Волгоградской области и комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда при поддержке Федерального агентства по туризму.

Как сообщалось, в 2021 году по итогам всероссийского конкурса Волгоград получил статус первой "Столицы детского туризма".