"Профессиональные участники турбизнеса перешли на так называемое динамическое ценообразование, как в авиакомпании. Чем меньше номеров (остаются свободными на момент брони — ИФ), тем выше цена. В этом году к средней цене "за кровать" по сравнению с ценой прошлого года прибавится 15-20%", — сказал Герасименко.

Он также добавил, что среди отдыхающих очень востребованы пакетные услуги all inclusive с включением алкогольных напитков, шведского стола, детского игрового центра и других популярных услуг, "к которым люди привыкли".

"В связи с ростом основной части продуктов на 40-50% увеличение цены (питания — ИФ) может быть весьма чувствительным. Мы здесь очень сильно переживаем", — отметил эксперт.

По его оценкам, отдых семье с двумя детьми по программе all inclusive на южноуральском курорте будет обходиться в 10-15 тыс. рублей за сутки.