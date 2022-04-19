"В Красноярске спустили на воду теплоходы проекта А 45-1, которые перевозят пассажиров по маршрутам "Торговый центр — Усть-Мана" и "Енисейск — Бор". В свой первый рейс суда отправятся 29 апреля. Первыми по маршруту "Торговый центр — Усть-Мана" пойдут теплоходы "Михаил Годенко" и "Заря — 343", — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Также с 1 июня на линию "Енисейск — Бор" выйдут суда "Иван Назаров", "Красноярск" и "Енисейск". С 3 июня на линии "Ярцево — Кривляк — Майское" будет работать катер на воздушной подушке "Сириус". Аналогичное судно с 4 июня начнет перевозить пассажиров на маршруте "Ярцево — Фомка — Нижнешадрино".

В Дудинку 9 июня отправятся "Александр Матросов", а 15 июня — "Валерий Чкалов", которые в этом году совершат по 20 рейсов на Север. В ближайшее время эти 60-летние теплоходы заменят новые современные лайнеры "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". Старт строительству первого судна в присутствии губернатора Александра Усса дали в июле 2020 года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Там же летом прошлого года заложили второй лайнер.

По словам заместителя министра транспорта края Дмитрия Зотина, предпосылок к срыву навигации, связанных с тем, что меняется конъюнктура поставок запчастей, на данный момент нет.

Всего в этом году на ремонт флота АО "ПассажирРечТранс" потратит около 58,5 млн рублей. Суда находились на зимнем отстое с осени. На каждом из них подготовили главные двигатели, осветительное и электрооборудование, насосы.

Пассажиропоток с 2021 года, в сравнении с началом пандемии, постепенно растет. По маршруту "Торговый центр — Усть-Мана" перевезли 28 тыс. 604 человека (в 2020 — 25 тыс. 748), по маршруту "Красноярск — Дудинка" — 9 тыс. 882 пассажира (в 2020 году — 8 тыс. 314), по маршруту "Енисейск — Бор" пассажиропоток сохранился примерно на том же уровне: в 2021 году перевезено 17 тыс. 748 человек (в 2020 году — 17 тыс. 939).