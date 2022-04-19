"В модель экономического развития Ставрополья до 2030 года включены прорывные проекты общей стоимостью 743 млрд рублей. В рамках их реализации планируется создать 22 тыс. рабочих мест. Проекты являются якорными для основных секторов региональной экономики", — говорится в сообщении.

Один из проектов касается создания кластера по производству азотных удобрений (аммиака и карбамида). Предусматривается привлечение 270 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

"Вторым стратегическим проектом является "Развитие "зеленой энергетики". На создание генерирующих мощностей будет направлено более 45 млрд рублей. Еще два проекта реализуются в туристско-рекреационной сфере. В их числе — формирование особой экономической зоны туристской направленности на территории Кавминвод, а также создание необходимой обеспечивающей инфраструктуры для строительства санаторно-курортных учреждений", — отметила пресс-служба.

По данным пресс-службы, губернатор края Владимир Владимиров в ходе совещания отметил, что, несмотря на санкционное давление, работа по реализации региональной экономической модели уже находится в практической плоскости.

"Мы получили от наших партнеров в компании "Новавинд" подтверждение планов строительства на территории края еще 3 ветроэлектростанций. Также на Ставрополье продолжается развитие агропромышленного кластера. Предлагаем усилить эту отрасль строительством многофункционального оптово-распределительного фруктохранилища. Край выращивает более 50 тыс. тонн фруктов в год, и возможности хранения этой продукции уже недостаточны. По оценке, новый крупный логистический центр поможет ставропольским аграриям увеличить урожай плодов втрое. Этот проект также можно рассматривать как один из прорывных для нашего региона", — приводятся в пресс-релизе слова Владимирова.

Отмечается, что Новак поручил проработать предложения губернатора Ставрополья в федеральных ведомствах.

Как сообщалось, правительство РФ обсуждает вопрос выделения средств для субсидирования процентной ставки по кредитам для реализации ключевых проектов в Северо-Кавказском федеральном округе, общая стоимость таких проектов оценивается ориентировочно в 1,7 трлн рублей.

В модель экономического развития субъектов СКФО включено 35 приоритетных проектов. Каждый из них с учетом текущих социально-экономических условий требует детальной проработки. В числе основных вызовов — повышение стоимости импортных материалов и оборудования, сложности с логистикой и увеличение кредитных расходов.

Реализация прорывных проектов позволит создать порядка 80 тыс. рабочих мест. В настоящее время 20 проектов уже находятся в предпроектной стадии, восемь — в стадии проектно-изыскательских работ, на семи объектах ведутся строительно-монтажные работы.