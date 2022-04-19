По ее данным, в прошлом году за весь месяц в Анталью прибыли 178 тыс. зарубежных туристов, а в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса – всего 905 человек.

"Пасха – один из основных праздников в Европе. Жители континента, которые в последние два года не ездили в отпуска во время пасхальных каникул, сейчас стекаются на побережье Средиземного моря – в Турцию, Испанию, Португалию и Грецию. Этот приток туристов спасает экономику Антальи", — цитирует издание главу рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

Ежедневно в аэропорту Антальи приземляется 50 самолетов с туристами на борту. "По итогам апреля число иностранных туристов в Анталье может достичь 600 тыс. человек. Мы возвращаемся в добрые старые времена", — подчеркнул Явуз.

Он отметил, что из-за конфликта на Украине на курорте нет гостей из этой страны и очень немногие приезжают из России, прежде обе страны были одними из главных поставщиков туристов. Но восстанавливается поток из стран Скандинавии и Восточной Европы. Кроме того, в Анталье рассчитывают на возобновление массового туризма из Великобритании.

С января по март 2022 года курортный регион принял более 500 тыс. иностранных туристов, это на 93% больше, чем год назад.