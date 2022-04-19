"Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в 2-3 раза как в части коротких поездок на пару дней и экскурсионных программ, так и в плане создания возможностей для полноценного длинного отпуска", — цитирует Догузову пресс-служба губернатора Волгоградской области.

По ее словам, в силу климатических и природных преимуществ регион может стать курортным направлением с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм.

"Потенциал у региона колоссальный с учетом природы, культуры и, конечно же, героической истории этого уникального места. И туризм может и должен стать одной из стратегических отраслей экономики региона. Это и возможности для жителей области комфортно отдыхать в своем регионе, создание дополнительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса", — подчеркнула Догузова по итогам встречи с главой региона Андреем Бочаровом.

По данным пресс-службы, ежегодно Волгоградскую область посещают более 1 млн человек. В области доступны 108 турмаршрутов и экскурсионных продуктов, функционирует 391 объект размещения с общей вместимостью номерного фонда 19 тыс. 376 человек.