"В 2022 году наши стационарные лагеря посетят не менее 200 тыс. детей, из них 90 тыс. — кубанские ребята. Общий бюджет оздоровительной кампании составит более 2,5 млрд рублей", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что средства направят на закупку путевок, компенсации родителям за их приобретение, а также подготовку муниципальных и пришкольных лагерей, мероприятия детско-юношеского туризма.

Кондратьев отметил, что Краснодарский край успешно принимал детей в условиях пандемии коронавируса, теперь в регионе готовы оказывать услуги и в новых экономических условиях.

Для поддержки детских здравниц в регионе продлили налоговую льготу на имущество. Она составляет 0,01%, что позволит собственникам повысить качество оздоровления.

С 31 марта на Кубани во второй раз стартовала программа детского кешбэка. При оплате путевки картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности платежной системы, на счет автоматически вернется 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей.