Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что неделя моды пройдет в июне в парке "Зарядье". В дни ее проведения будет открыт шоурум для профессионалов отрасли, а также открытая выставка-продажа московских и российских брендов с фокусом на молодежную моду.

Кроме того, событие станет центром притяжения студентов профильных вузов и колледжей и станет знаковым туристическим событием — по прогнозам, ее посетят более 10 тыс. человек.

Спикерами московской недели моды станут известные журналисты, представители торговых площадок, руководители фабрик, стилисты и дизайнеры. Будут организованы образовательные дискуссии и деловые встречи, мероприятие пройдет в формате сессий.