"Чартерная автобусная программа пакетных туров из Москвы будет запущена по направлениям: Сочи, Абхазия, Анапа, Геленджик, Крым. Автобусные маршруты стартуют от станции метро "Лесопарковая" (Бутовская линия). Выезд из Москвы по средам и субботам. Выезд с курортов по пятницам и понедельникам. В пути 20-26 часов, в зависимости от маршрута", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

Как отметили в "Интуристе", пока запланированы три маршрута. Первый – Москва-Сириус, с остановками в Лазаревском, Лоо, Центральном Сочи, Адлере, на вокзале "Имеретинский Парк" – конечная, рядом с границей Абхазии. Еще один рейс из Москвы в Геленджик с остановкой в Анапе и маршрут Москва – Симферополь с остановкой в Феодосии.

Рейсы будут выполнять автобусы, рассчитанные на 57 пассажиров.

Пакетный тур на 7 дней в Крым обойдется от 24,4 тыс. рублей на двоих без питания (отель 3*). Аналогичный тариф с питанием стоит от 25,2 тыс. рублей на двоих. Стоимость такого тура в Адлер (отель 3* без питания) – от 25,3 тыс. рублей на двоих, в Анапу – от 20,2 тыс. рублей, в Геленджик – от 28,8 тыс. рублей. В стоимость также входит групповой трансфер до объекта размещения на курорте.