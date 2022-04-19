"Туристический поток в нашу республику растет. В 2021 году государственные и муниципальные учреждения культуры и туризма посетили почти 583 тыс. туристов, это на 61% больше, чем в 2020 году", — сказал Бречалов.

Он отметил, что самыми высокими показатели традиционно были у Музея-усадьбы композитора Петра Чайковского, который принял более 89 тыс. туристов.

По его словам, к концу прошлого года в Удмуртии действовали более 220 маршрутов и программ приема, состоялось 459 событийных мероприятий, которые посетили более 197 тыс. человек.

Александр Бречалов напомнил, что власти республики приняли решение о создании агентства по туризму, которое будет заниматься развитием ключевых направлений.