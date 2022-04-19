"Будет отремонтирована плитка на Волжской набережной, беседки, дорога вдоль набережной, территория Речного вокзала, сделана подсветка с двух сторон Волги и исторического центра города", — сказал Евраев в ходе выступления перед депутатами Яроблдумы во вторник.

При этом он посетовал на то, что комплексный ремонт потребует больших средств. Однако часть объектов можно отремонтировать уже сейчас, отметил глава региона. "Мы можем привести в порядок многие объекты, для этого не нужны огромные деньги. Для этого нужно внимание, нужно делать это должным образом", — сказал Евраев.

Он добавил, что ремонт центра Ярославля позволит привлечь в город больше туристов.

Врио губернатора не уточнил сроки ремонтных работ.