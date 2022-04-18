На размещенных фотографиях запечатлены два следа взрослых медведей и один след медвежонка.

"Первые медвежьи следы в этом году зафиксировали на территории заповедника "Большая Кокшага" государственные инспекторы", — говорится в сообщении.

Медведи, как правило, просыпаются в середине-конце марта. Сначала от спячки пробуждаются самцы. Самки с медвежатами обычно просыпаются значительно позже.

Государственный природный заповедник Большая Кокшага площадью 21428 га расположен на территориях Килемарского и Медведевского районов Марий Эл.

Он был основан в 1993 году для сохранения и изучения уникальных природных комплексов бассейна реки Большая Кокшага. Данная местность также носит неофициальное название "Лесное Заволжье".