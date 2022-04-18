"В сравнении с предыдущим годом спрос будет повыше, во-первых, немного отступила пандемия, люди не так опасаются путешествовать, ну и закрытие западного туристического направления – людям ведь все равно нужно где-то отдыхать. Эти обстоятельства, я думаю, повлияют на рост внутреннего туризма и соответственно на интерес к круизам тоже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пик продаж билетов на круизы приходится на апрель-май, затем спрос становится более ровным.

"Мы второй год работаем на российский рынок, в 2021 году вывели на него два теплохода и полностью их загрузили, в этом году мы вывели уже пять теплоходов. Выйти на рынок с ходу непросто, то есть нас фактически никто не знал на российском рынке, и мы за год с нуля загрузили два теплохода", — отметил он.

Ранее сообщалось, что пассажирская навигация в России откроется круговым рейсом Ростов-на-Дону – Волгоград – Ростов-на-Дону, который совершит 20 апреля теплоход "Антон Чехов".