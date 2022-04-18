"Первый круиз стартует 20 апреля, теплоход "Антон Чехов" будет открывать пассажирскую навигацию. Он посетит станицу Романовскую, потом Волгоград, оттуда уйдет по Волгодонскому каналу, будет день на воде, затем зайдет в станицу Старочеркасскую и после этого прибудет обратно в Ростов-на-Дону", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посадка на первый рейс не будет полной, однако в будущем заполняемость ожидается значительно выше.

"Спрос на круизы неплохой, интерес у людей высокий. Так как первый рейс очень ранний, мы не до конца догрузили его, но потом будет полная посадка практически на все круизы теплохода", — отметил представитель "Донинтурфлота".

Годом ранее речную пассажирскую навигацию в России открывал теплоход "Александр Суворов" 18 апреля рейсом из Волгограда в Ростов-на-Дону.