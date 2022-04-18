При расследовании дела установили, что группа из четырех туристов получила разрешение на пребывание в парке для проезда по маршруту от деревни Аранец до базы "Озерная". Три путешественника решили отклониться от разрешенного маршрута и отправились на снегоходах в долину "Пяти озер". Во время проезда мимо горного склона произошел сход снежной лавины.

"Следователи не нашли признаков какого-либо преступления и вынесли постановление о прекращении уголовного дела. Прокуратура признала это решение законным", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, инцидент произошел в апреле 2021 года в национальном парке "Югыд ва" в Печорском районе Коми. Туристов из Перми, передвигавшихся на снегоходах, накрыла снежная лавина, сошедшая с одной из вершин Приполярного Урала. Двое мужчин получили смертельные травмы. Следователи по факту их гибели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).