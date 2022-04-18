По сообщению ОАО "РЖД", в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 г. в соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские ж/д).

Так, в ближайшее время в расписание вернутся шесть поездов формирования КТЖ. С 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд №625/626 Атырау — Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани.

В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: №7/8 Алма-Ата — Саратов; N84/83 Караганда — Самара; N301/302 Алма-Ата — Новосибирск; №145/146 Караганда — Омск; №113/114 Алма-Ата — Казань.

Продажа билетов на перечисленные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.