"Чтобы оказать максимальную поддержку бизнесу и органам местного самоуправления, в Дагестане в 2022 году реализуется комплекс мер поддержки проектов местных инициатив муниципальных образований, субъектов малого и среднего предпринимательства в виде грантов и субсидий на общую сумму 138,5 млн рублей", — сказал Телякавов на совещании главы республики Сергея Меликова по вопросам развития туризма.

По словам регионального вице-премьера, поддержка направлена на возмещение части затрат на выполнение работ по классификации гостиниц и других средств размещения, туристско-экскурсионные поездки по республике, приобретение оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг.