"Первые картины находятся на территории России, к середине мая, думаю, все вернется", — сказал Швыдкой, отвечая на вопрос агентства о том, когда вся коллекция Морозовых может вернуться в Россию.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщало о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. В свою очередь французская газета "Монд" сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что существуют трудности с возвращением двух картин, которые принадлежат частным владельцам. В частности, он подтвердил, что одна из работ принадлежит Авену.

Он также сообщил, что первая машина с экспонатами выставки коллекции Морозовых прибыла на территорию РФ.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.