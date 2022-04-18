"Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам (прилет в 20:35 мск, вылет в 22:40 мск) и средам (прилет в 20:30 мск, вылет в 22:45 мск) на авиалайнере Airbus A310-300. Пассажиры будут обслуживаться в терминале С аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Как отметили в Mahan Air, запуск прямых рейсов между Москвой и Тегераном удовлетворит спрос пассажиров из Ирана и путешественников из России и будет способствовать развитию возможностей для туризма и деловых отношений между двумя странами.

Кроме того, путешественники смогут воспользоваться маршрутной сетью авиакомпании для дальнейшего перелета через Тегеран в другие города республики или в страны Юго-Восточной Азии.

Для въезда в Иран российским туристам потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия и бумажная версия сертификата о вакцинации от коронавируса на английском языке ("Спутник V" признается). Также на борту воздушного судна предоставляется анкета Self-Declaration Form, которую нужно заполнить.

Прибывшие пассажиры проходят медосмотр и могут быть подвергнуты повторному ПЦР-тестированию.