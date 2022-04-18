"Регулярные прямые рейсы Egypt Air будут выполняться ежедневно из Москвы (аэропорт "Домодедово") в аэропорты Красного моря. Полеты будут осуществляться на Airbus A330 на 298 мест", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Как отметили в FUN&SUN, в системе бронирования доступны пакетные туры от двух до 28 ночей, а недельный отдых в мае с перелетом на Egypt Air из Москвы в Хургаду обойдется от 71,5 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице с питанием "все включено" на семь ночей, в Шарм-эль-Шейх – от 67,3 тыс. на тех же условиях.

В начале апреля туроператоры вновь начали запускать чартерные программы на курорты Египта. Так, 2 апреля первый самолет авиакомпании Red Wings улетел в Шарм-эль-Шейх из Жуковского по заказу туроператора "Библио-Глобус". Из Кавминвод летает "Азимут" по заказу "И-Линь Туризм".