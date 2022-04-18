"Особой популярностью пользуются направления Узбекистан и Азербайджан, что для нас в общем-то неожиданность, плюс безусловный топ — это Абхазия благодаря известности и доступной цене. Недельный тур в Абхазию стоит от 25 тысяч рублей. То же самое можно сказать про Армению — экскурсионный семидневный тур начинается от 45 тысяч рублей", — сказал Мусихин.

Он отметил, что на туристическую отрасль существенно повлияли колебания курса рубля, запрет Евросоюза на полет российских авиакомпаний над своей территорией и запрет на сотрудничество с ними лизингодателей. В результате прямые рейсы в направлении дальнего зарубежья "можно пересчитать по пальцам": Стамбул, Анталья, Дубай и Доха.

"Это, естественно, тут же сказалось и на ценах. Та же Анталья: стоимость тура составляет 75 тысяч рублей на неделю. Это фактически на 60% дороже, чем было раньше", — сказал Мусихин.

По его данным, среди внутренних направлений в России лидерами спроса, в том числе для петербуржцев, остаются Сочи и Крым, также для бронирования доступны круизные суда премиального класса, которые из-за отсутствия иностранцев теперь готовы работать на внутренний рынок: цены на двухдневные туры начинаются от 20 тысяч рублей, круизы на пять ночей, которые могут включать Валаам и Кижи, стоят от 50 тысяч рублей.