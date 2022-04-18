"В госпрограмму включено мероприятие по грантовой поддержке проектов местных туристических инициатив в муниципальных образованиях республики. В данное время уже приняты порядки и начат прием заявок. Общая сумма поддержки составляет 60 млн рублей, из которых один муниципалитет может получить до 10 млн", — сказал Мерданов на совещании главы республики Сергея Меликова по вопросам развития туризма в регионе.

По словам главы ведомства, эта мера позволит оказать поддержку местным властям в решении актуальных проблем развития туризма и улучшить сопутствующую инфраструктуру в городах и районах

"Информация о мере поддержки была своевременна направлена во все муниципалитеты. Призываю районы активнее участвовать в реализации указанной господдержки. За счет данной меры поддержки вы можете решить проблемы санитарных зон и благоустроить территории туристического показа", — подчеркнул Мерданов.

В свою очередь, Меликов заявил, что в Дагестане ожидается небывалый подъем туристического потока.