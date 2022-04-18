"В 2021 году через наши гостиницы прошло 150 тысяч гостей. В целом мы приняли за год 450 тысяч туристов, большая часть из них были дневные туристы, которые не останавливались в отелях. Наша цель – дойти до 1 млн туристов в год, причем таких, которые проживают в отелях", — сказал он.

По его словам, рост турпотока ожидается благодаря реализации проекта "Семейного центра отдыха", которая началась на курорте в прошлом году. Комплекс включает три отеля и центр отдыха для семей с аквапарком.

"Емкость отелей составит порядка 3,5-4 тысяч мест. Это тот критический уровень, который необходим для развития курорта. Я думаю, 1 млн туристов – это реально, с учётом близости Москвы. К тому же в подобные центры отдыха люди едут и за сотни километров, не только из столицы, чтобы вывезти детей на отдых", — сказал Забродин.

Завидово – курорт на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе Тверской области, в 130 км от Москвы. Гостей здесь принимают пятизвездочный отель Radisson Resort Zavidovo и апартаменты Radisson Residences, трехзвездочный отель "Ямская слобода" с трактиром и кемпинг с отапливаемыми домиками. Кроме того, курорт предлагает яхт-клуб, гольф-поле на 18 лунок, рыболовный клуб, спортивные площадки, пляжи, комплекс бань Spa Village. В 2021 году началось строительство семейного центра отдыха и трех новых отелей на 3,5-4 тыс. номеров.

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