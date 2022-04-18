"Янтарная комната — наш главный бренд и главная цель приезда в Царское Село миллионов туристов со всего мира. Но для многих увидеть ее вживую — несбыточная мечта. (...) Уверена, что в перспективе VR-версия объездит весь мир, потому что ее возможности безграничны", — сказала директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Разработчикам — компании Stereoforma — удалось создать точную интерактивную модель Янтарной комнаты, передать текстуру поверхностей и объектов. Специальное оборудование позволяет в сопровождении аудиогида рассмотреть интерьер в мельчайших подробностях, приблизить предметы обстановки и элементы отделки, изучить мозаики и резьбу.

По словам Таратыновой, увидеть виртуальную Янтарную комнату можно будет в рамках передвижной выставки "Петр I. Начало янтарного пути". В свою очередь директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко уточнил, что 13 мая проект представят в Музее мирового океана в Калининграде, летом — в Воронеже на заседании Ассамблеи "петровских музеев" и Пскове. В будущем его планируют показать жителям отдаленных регионов и за рубежом.

Как рассказал создатель виртуальной версии Дмитрий Мачача, над проектом трудились около года. Работа специалистов по трехмерному сканированию интерьера была особенно непростой, поскольку велась с самыми сложными для этого процесса поверхностями — зеркалами, позолоченной резьбой и полупрозрачным янтарем, занимающими 70% помещения.

Для сохранения уникального рисунка янтаря и фотореалистичности объекта разработчики использовали фотограмметрическое сканирование с последующим ручным скульптингом объектов. "Фотограмметрия — это способ сканирования, когда берется очень большое количество фотографий (например, для Янтарной комнаты мы брали больше 35 тыс. фотографий), с помощью специального программного обеспечения происходит реконструкция, восстанавливается геометрия, по точкам, дальше происходит оптимизация. (...) Мы фактически повторили работу реставраторов", — пояснил Мачача.

Он добавил, что проект будет доступен для большой аудитории, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены субтитры на трех языках: русском, английском и китайском, — которые позволят получать информацию в текстовом виде.

Разработчики подчеркивают, что аналогов VR-версии Янтарной комнаты в мире пока не существует. Похожие проекты музеев в виртуальной реальности представлены в Версале и Смитсоновском музее естественной истории, но по степени детализации они на данный момент уступают проекту ГМЗ "Царское Село".

Проект создан музеем при поддержке ПАО "Газпром".

Янтарная комната — подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. При императрице Елизавете Петровне зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната была вывезена фашистами.

По сохранившимся историческим изображениям интерьер восстановили в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открыли 31 мая 2003 года. Реставрационные работы длились около 25 лет.