"Известна дата официального открытия парада тюльпанов — 22 апреля. Это значит, что большинство цветов раскрылись и ждут своих почитателей", — говорится в телеграм-канале ботсада в понедельник.

Выставка проводится уже 15-й раз подряд. В саду в нынешнем году высадили 110 тысяч тюльпанов двухсот сортов.

Ботсад, которому более 200 лет, расположен в южнобережном поселке Никита, пользуется популярностью у жителей Крыма и туристов. В январе 2016 года научное учреждение получило федеральный статус.

Никитский ботсад является родоначальником таких отраслей народного хозяйства России, как виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство.