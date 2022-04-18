"Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации ", — сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что властями проработана юридическая модель по возвращению произведений искусства в Росси.

Кроме того, Швыдкой подтвердил, что остались проблемы с двумя картинами, принадлежащие частным коллекциям. Он подчеркнул, что фонд Louis Vuitton не претендует на эти работы, эта проблема решается.

Также спецпредставитель президента сообщил, что российские экспонаты были представлены на выставках в 27 странах мира, все они возвращаются в Россию.

Ранее Швыдкой выразил надежду на то, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" могут вернуться в РФ к майским праздникам.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.