Кабанятам всего несколько дней, но они уже активно познают мир под руководством мамы и старших сестер и братьев — подсвинков (годовалых кабанят).

В ряде случаев мать отгоняет подсвинков от гнезда, чтобы они не повредили малышам, а иногда наоборот — использует старшее потомство в качестве своеобразных грелок для новорожденных.

Маленькие поросята уже умеют быстро бегать и затаиваться в случае опасности.

Окский государственный природный биосферный заповедник расположен в центральной части европейской территории России, занимает северную часть Рязанской области (Спасский и Спас-Клепиковский районы), в среднем течении р.Оки, в 100 км от Рязани и в 300 км от Москвы.

Кабаны появились в заповеднике в 1950-1951 гг., расселяясь из мест их акклиматизации в Рязанской области. В 1964 г. было впервые отмечено размножение этого вида на охраняемой территории, относительная стабилизация численности наступила в 70-х годах, и с этого времени в заповеднике ежегодно зимуют от 100 до 560 особей.